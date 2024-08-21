Россиянам назвали причины роста цен на такси

Экономист Сорокина: такси подорожает осенью из-за высоких комиссий агрегаторов

Осенью в России подорожает такси, при этом произойдет это не по причине изменений в законодательстве и обязанности компаний оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» высказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

С 1 сентября в стране вступает в силу 278-ФЗ, согласно которому полис ОСГОП должен быть оформлен на каждое транспортное средство — для этого автомобиль и водитель должны быть внесены в специальные реестры, а сам специалист обязан иметь разрешение на работу. Однако появление такого закона заставило многих таксистов «выйти из тени», считает Сорокина.

По ее мнению, заявления перевозчиков о росте цен носят характер шантажа с использованием принципов поведенческой экономики. Эксперт отметила при этом, что в РФ существуют объективные причины для роста цен на такси. Так, Сорокина назвала одной из них высокие комиссии агрегаторов. Таксисты заявляют, что на оплату их услуг уходит 25-30 процентов от выручки, рассказала экономист.

Еще одной причиной роста цен на услуги перевозок станет подорожание новых автомобилей. Большинство агрегаторов предъявляют требования к возрасту транспортных средств, поэтому обновление парка становится необходимостью, добавила Сорокина.

Ранее Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» заявил, что с 1 сентября три четверти таксистов в России потеряют возможность работать с вступлением в силу новых требований о страховании гражданской ответственности перевозчика. По словам главы ассоциации Валерий Корнеев, для получения полиса водителям нужно разрешение на работу в такси, а его получило подавляющее меньшинство занятых в отрасли.