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11:58, 22 августа 2024Экономика

Россиян с домашними питомцами предупредили о неожиданном запрете

Юрист Мельник: некоторым россиянам могут ограничить число домашних животных

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам можно держать в квартире определенное число домашних животных, и показатель варьируется в зависимости от региона. О неожиданном запрете для владельцев питомцев предупредил адвокат Станислав Мельник, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в Новосибирской области разрешенное число животных зависит от их размера и площади жилья. Так, на каждые 12 квадратных метров можно держать одну крупную или среднюю собаку, двух маленьких собак или трех кошек.

Однако подобные правила действуют не во всех регионах, отметил Мельник. Поэтому некоторые россияне содержат в квартирах десятки домашних животных, не обеспечивая им должный уход. В итоге от антисанитарии страдают соседи по многоквартирному дому.

Так, жительница Научного Городка (входит в городской округ Барнаул) поселила на своей жилплощади около 100 кошек. Ее соседи стали жаловаться на невыносимый запах, доносящийся из домашнего приюта. По словам журналистов, хозяйка не выходит на связь с местными жителями и не отвечает на их жалобы. При этом соседи даже не могут позволить себе открыть окна из-за зловония.

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      Нина Ташевская
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