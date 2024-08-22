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18:28, 22 августа 2024Силовые структуры

Российский экс-адвокат получил 11 лет колонии за мошенничество на 109 миллионов рублей

В Саратове экс-адвокат Маркелов получил 11 лет колонии за хищение 109 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Саратове суд приговорил экс-адвоката Вадима Маркелова к 11 годам лишения свободы за хищение более 109 миллионов рублей со счетов юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Маркелов признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и по части 4 статьи 174.1 («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению денежными средствами в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, осужденный договорился со своей знакомой, которая вела бухгалтерию 16 юридических лиц, занимающихся реализацией продуктов питания. Таким образом вместе они похитили с их расчетных счетов более 109 миллионов рублей. Злоумышленники перечислили похищенные средства на свои личные счета и потратили на свои нужды.

Ранее сообщалось, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года колонии за хищение 954 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

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      Анна Габай
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