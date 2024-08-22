Законность приговора Митволю за хищение 954 миллионов рублей подтвердили

Кассация оставила в силе приговор Митволю за хищение 954 млн руб

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года колонии за хищения 954 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Там отметили, что приговор признан законным, оснований для его изменения не обнаружено.

13 мая нижестоящий суд отказался смягчить наказание Митволю. Его 14 сентября 2023 года признали виновным в хищении средств, выделенных на строительство красноярского метро. Экс-чиновника также обязали выплатить почти миллиард рублей по гражданским искам.

Суд установил, что в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.