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13:36, 22 августа 2024Силовые структуры

Законность приговора Митволю за хищение 954 миллионов рублей подтвердили

Кассация оставила в силе приговор Митволю за хищение 954 млн руб

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года колонии за хищения 954 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Там отметили, что приговор признан законным, оснований для его изменения не обнаружено.

13 мая нижестоящий суд отказался смягчить наказание Митволю. Его 14 сентября 2023 года признали виновным в хищении средств, выделенных на строительство красноярского метро. Экс-чиновника также обязали выплатить почти миллиард рублей по гражданским искам.

Суд установил, что в 2019 году правительство Красноярского края и учрежденная Митволем компания «КрасноярскТИСИЗ» заключили контракт для корректировки проектно-сметной документации строительства метро. Однако подрядчик не выполнил условия и предоставил фиктивные документы.

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      Любовь Ширижик
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