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08:04, 13 мая 2024Силовые структуры

Российский суд отказался смягчить приговор осужденному за хищения Митволю

Суд в Красноярске оставил в силе приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Железнодорожный суд Красноярска отказался смягчить приговор бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному на 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Шолохова.

По словам защитника, следующее ходатайство о смягчении приговора можно будет подать только по истечении полугода. Сам Митволь участвовал в заседании в режиме видеоконференции, уточняет РИА Новости.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал экс-замглавы Росприроднадзора виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве городского метро и приговорил к 4,5 года лишения свободы. Защита Митволя подала жалобу на приговор, но 26 марта Красноярский краевой суд оставил его без изменений.

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