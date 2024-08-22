Российскую боевую машину пехоты захотели оснастить мини-беспилотниками

«Высокоточные комплексы»: в состав вооружения БМП-3 внедрят мини-беспилотники

В состав воружения российское боевой машины пехоты БМП-3 захотели внедрить мни-беспилотники. Такое осноащение находится на этапе согласование сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов» (принадлежит «Ростеху»), передает ТАСС.

«Введение дронов в конструкторскую документацию бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) планируется по результатам проведения типовых испытаний», — уточнили в компании-разработчике техники.

БМП-3 является разработкой Специальным конструкторским бюро машиностроения, ее создали в 1980-х годах на «Курганмашзаводе». Она вмещает трех членов экипажа и до десяти венных десанта. Плавающая машина имеет на вооружении пушку калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Способна развивать скорость до 70 километров в час.

Ранее стало известно об использовании в зоне спецоперации (СВО) похожем на фантастическую технику агрегате — танке с дополнительной защитой от мин и дронов. Впереди у танка распологается трал, который буквально вспахивает поле, по которому он движется, заставляя срабатывать мины.