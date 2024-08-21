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10:33, 21 августа 2024Наука и техника

В зоне СВО рассказали о похожем на фантастическую технику агрегате

«Известия»: в зоне СВО используют похожий на фантастическую технику агрегат

Кадр: «Известия»

40-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) России использует для штурма позиций Вооруженных сил Украины похожий на технику из фантастических фильмов агрегат. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет о танке с дополнительной защитой от мин и дронов, используемом в зоне специальной военной операции (СВО). «Впереди у танка трал, который буквально вспахивает поле, по которому он движется, заставляя срабатывать мины. Здесь цепи, тут тоже цепи, это защита от дронов, и сверху все накрыто листами металла», — рассказали в репортаже.

В апреле РИА Новости со ссылкой на создателя боевого беспилотника Андрея Иванова сообщили, что FPV-дрон «Овод-S» получил интеллектуальную систему самонаведения «Площадь». По словам разработчика, использование интеллектуальной системы необходимо за пределами радиовидимости, поскольку даже в этом случае позволяет осуществить выполнение боевой задачи — поражение статической или динамической цели.

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      Иван Потапов
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