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21:49, 22 августа 2024Мир

В США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой

Глава комитета Сената Кардин: США продолжат диалог с РФ как с ядерной державой

Фото: Globallookpress.com

Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта, выразил надежду председатель комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, как бы ни развивался украинский конфликт, США и Россия должны поддерживать диалог.

«Надеюсь, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с США о безопасности только при включении в обсуждение украинского вопроса. Он добавил, что «Россия готова также обсудить вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине».

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      Марина Совина
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