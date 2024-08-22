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16:13, 22 августа 2024Путешествия

Стали известны подробности об изрезавшем россиянку на Маврикии мужчине

Shot: россиянка познакомилась с изрезавшим ее на Маврикии мужчиной в Tinder

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российская туристка познакомилась с изрезавшим и закопавшим ее на Маврикии местным жителем в Tinder. Подробности о ситуации стали известны Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что преподавательница из Челябинска Залия ходила на свидания с местным айтишником Пурявирсингхом Сундуром. Во время последней встречи мужчина набросился на девушку в приступе ревности и нанес ей несовместимые с жизнью ранения. После этого он раздел путешественницу и закопал ее в городе Вакоа-Феникс.

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«Компьютерный инженер Пурявирсингх во время допроса заявил, что якобы узнал об измене своей новой девушки, — говорится в сообщении. — Он рассказал, что был сильно влюблен в 29-летнюю Залию и собирался на ней жениться».

Ранее сообщалось, что российская туристка бесследно исчезла на Маврикии после прогулки. Утром 17 августа она ушла гулять с местным другом и должна была вернуться спустя три часа. Однако девушка пропала без вести: ее телефон недоступен и перестал передавать геолокацию.

Спустя несколько дней пропавшую россиянку обнаружили без признаков жизни с множественными ножевыми ранениями.

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      Фариза Бацазова
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