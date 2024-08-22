Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:51, 22 августа 2024Россия

Священник назвал три вида виновных в приходе «желто-голубой собаки» на территорию России

Священник: заход ВСУ в Курскую область допустили брехуны, лентяи и очковтиратели

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В заходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область виноваты три вида людей, несущих ответственность на этом участке. О ком именно идет речь, перечислил протоиерей Андрей Ткачев. Фрагмент видеообращения священника опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

По словам Ткачева, одни ответственные лица не заметили подготовку ВСУ к агрессии, другие — не сообщили правды о происходящем или утверждали, что ситуация остается под контролем.

«Брехуны, лентяи и очковтиратели (...) приводят к обескровливанию нашего народа. И собака желто-голубая топчется по земле», — заключил он и призвал «достать меч».

Ранее Ткачев посоветовал жителям находившегося под усиленными обстрелами Белгорода усиленно молиться. Он заявил, что именно недостаточное религиозное усердие приводит к новым атакам на город и другие населенные пункты Белгородской области. Белгородцы «должны, по идее, уже давным-давно прозреть и постоянно совершать» различные религиозные действия, сказал священнослужитель.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

      Захарова ответила президенту Чехии на слова о законности подрыва «Северных потоков»

      Известной телеведущей стало плохо в прямом эфире

      Дачников предостерегли от посадки ряда растений в саду

      Россия объявила бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

      На военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа

      Объем средств на банковских счетах россиян значительно вырос

      Украинка сняла видео на фоне граффити в Европе и разозлила местных жителей

      Дочь Заворотнюк показала сумку за сотни тысяч рублей

      Обнаружены причины аномального потепления 400 тысяч лет назад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше