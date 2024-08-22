Священник назвал три вида виновных в приходе «желто-голубой собаки» на территорию России

Священник: заход ВСУ в Курскую область допустили брехуны, лентяи и очковтиратели

В заходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область виноваты три вида людей, несущих ответственность на этом участке. О ком именно идет речь, перечислил протоиерей Андрей Ткачев. Фрагмент видеообращения священника опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

По словам Ткачева, одни ответственные лица не заметили подготовку ВСУ к агрессии, другие — не сообщили правды о происходящем или утверждали, что ситуация остается под контролем.

«Брехуны, лентяи и очковтиратели (...) приводят к обескровливанию нашего народа. И собака желто-голубая топчется по земле», — заключил он и призвал «достать меч».

Ранее Ткачев посоветовал жителям находившегося под усиленными обстрелами Белгорода усиленно молиться. Он заявил, что именно недостаточное религиозное усердие приводит к новым атакам на город и другие населенные пункты Белгородской области. Белгородцы «должны, по идее, уже давным-давно прозреть и постоянно совершать» различные религиозные действия, сказал священнослужитель.