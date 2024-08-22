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16:38, 22 августа 2024Культура

Тейлор Свифт высказалась об отмененных из-за угрозы теракта концертах

Тейлор Свифт поблагодарила власти Австрии за предотвращение теракта на концерте

Фото: Kate Green / Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт высказалась об отмененных из-за угрозы теракта концертах в австрийской столице Вене. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка отметила, что отмена венских концертов вызвала у нее чувство опустошения. «Причина отмены вызвала во мне страх и глубокое чувство вины, ведь многие люди ожидали эти выступления. Но я также очень благодарна властям, потому что за счет их действий мы скорбели о концертах, а не о потерянных жизнях», — написала она.

Ранее стало известно, что австрийская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт. Мероприятия должны были состояться в Вене 8 и 9 августа, но были отменены из-за угрозы теракта.

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