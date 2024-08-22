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14:24, 22 августа 2024Мир

Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом

Трамп впервые после покушения выступил на улице за пуленепробиваемым стеклом

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые после покушения в июле решился выступить на улице. Свою речь он произносил за пуленепробиваемым стеклом, свидетельствуют кадры, опубликованные каналом C-SPAN.

На представленном видеоролике видно, что экс-президент стоит за трибуной, которая со всех сторон защищена пуленепробиваемым прозрачным ограждением.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США.

После этого в американских СМИ появилась информация, что агенты Секретной службы защитят Трампа пуленепробиваемым стеклом во время выступлений на открытом воздухе. Отмечалось, что подобные меры обычно принимаются только в отношении действующих американских лидеров, однако на этот раз служба решила сделать исключение.

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      Лина Пивоварова
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