Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом

Трамп впервые после покушения выступил на улице за пуленепробиваемым стеклом

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые после покушения в июле решился выступить на улице. Свою речь он произносил за пуленепробиваемым стеклом, свидетельствуют кадры, опубликованные каналом C-SPAN.

На представленном видеоролике видно, что экс-президент стоит за трибуной, которая со всех сторон защищена пуленепробиваемым прозрачным ограждением.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США.

После этого в американских СМИ появилась информация, что агенты Секретной службы защитят Трампа пуленепробиваемым стеклом во время выступлений на открытом воздухе. Отмечалось, что подобные меры обычно принимаются только в отношении действующих американских лидеров, однако на этот раз служба решила сделать исключение.