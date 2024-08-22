Украина подпишет с Ирландией соглашение о безопасности

Офис президента: Украина подпишет с Ирландией соглашение о безопасности

Украина и Ирландия подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает офис президента Украины.

«Стороны согласовали позиции по отдельным положениям документа и график следующих шагов для финализации текста и подписания двустороннего соглашения лидерами стран в ближайшее время», — говорится в заявлении офиса президента Украины.

Аналогичное соглашение Украина заключила в июле со Словенией и Чехией. Соответствующие документы президент страны Владимир Зеленский подписал с премьер-министрами республик Робертом Голобом и Петром Фиалой.

Ранее власти Ирландии допускали сокращение помощи украинским беженцам. По словам премьер-министра страны Саймона Харриса, необходимо понимать, сколько денег должны платить беженцы, в том числе с Украины. Он также отмечал важность легального трудоустройства таких граждан.