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07:43, 22 августа 2024Россия

Украина выпустила по Курской области еще две ракеты и беспилотник

Врио курского губернатора Смирнов: над регионом сбиты две ракеты и дрон ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области еще две ракеты и беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Две украинские ракеты и БПЛА самолетного типа  уничтожены ночью в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал Смирнов.

Он также призвал жителей не приближаться беспилотников и не трогать их. Об опасных находках нужно сообщать по телефону 112, напомнил врио губернатора.

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В ночь на четверг, 22 августа, над Курской областью сбили одну ракету. За ночь в приграничном регионе четыре раза объявляли о ракетной опасности.

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 140 россиян пострадали. О судьбе более двух тысяч россиян ничего неизвестно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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