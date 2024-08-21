Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 21 августа 2024Россия

Ракету сбили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: ракету сбили в Курской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал врио губернатора.

Ранее украинский истребитель Су-27 был сбит при попытке ударить по Курской области. По данным информационных ресурсов группировки войск «Север», борт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3».

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области сбит истребитель ВСУ. Он пытался сбросить управляемые авиабомбы на российский регион

      В Дагестане объяснили подаренную сменившему гражданство борцу квартиру

      ДТП с электрогрузовиком поставило в тупик экстренные службы США

      Бойцы из ДНР выбили ВСУ из приграничного поселка

      Ракету сбили в российском регионе

      Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поддержки Украины

      Стало известно о намерении властей Украины подготовить почву для переговоров с Россией

      Глава МАГАТЭ Гроссии сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе

      Байден обсудил с Нетаньяху усилия по деэскалации на Ближнем Востоке

      Основатель партии «Грузинская мечта» выступил на трибуне с бронированным стеклом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше