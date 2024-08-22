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12:23, 22 августа 2024Экономика

В России заявили о потерях Запада из-за отказа продавать самолеты

Глава «Ростеха» Чемезов заявил об ускоренном развитии российского авиапрома

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Собственные самолеты у России все равно появятся, а отечественный авиапром сейчас развивается в полтора-два раза быстрее, чем западный. Об этом в интервью ТАСС заявил глава госкорпорации «Ростех» (контролирует российских авиапроизводителей) Сергей Чемезов.

Отвечая на вопрос, насколько выполнима задача создания полностью своих гражданских самолетов, он подчеркнул, что несколько лет назад отечественный авиапром мог только мечтать о сложившейся ситуации, а теперь конкуренты ушли сами.

«Не Россия потеряла возможность, а западные авиапроизводители потеряли российский рынок», — указал Чемезов. По его словам, на создание самолета в мире уходит 10-12 лет, а на создание авиадвигателя до 15 лет, но Россия успеет это сделать быстрее.

Впрочем, глава «Ростеха» признал, что авиастроение является сложной отраслью, где ничего не делается по щелчку пальцев, и на этом пути возникают определенные трудности. Из достижений он назвал освоение модульного ремонта электронного блока управления франко-российским двигателем SaM146 (ставился на SSJ-100) и создание отечественных аналогов свечей зажигания и фильтров.

Год назад Чемезов в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным пообещал, что с 2024 года серийное производство полностью импортозамещенных, в том числе с отечественными двигателями ПД-8, самолетов Superjet SSJ New составит 20 лайнеров в год. Также будут произведены первые шесть серийных среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов МС-21.

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В марте Минпромторг и «Ростех» сообщили, что поставки SJ-100, МС-21, Ил-114-300, а также всех остальных новых моделей переносятся на несколько лет. СМИ сообщали, что российский двигатель ПД-8 так и не довели до пригодности к эксплуатации, а МС-21 критически потяжелел. В настоящее время ни один самолет из программы развития гражданской авиации в период до 2030 года не совершил первого полета в той комплектации, в которой он должен поставляться в авиакомпании.

Ранее на этой неделе стало известно, что стоимость самолета «Байкал» производства АО «Уральский завод гражданский авиации» (УЗГА), который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник), выросла за год в три раза — до 455 миллионов рублей. При этом даже прошлогодняя сумма вызывала вопросы в отношении рентабельности закупки таких бортов. В то же время источник, близкий к Минпромторгу, назвал цену условной, потому что самолета по-прежнему нет.

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      Платон Щукин
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