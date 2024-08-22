Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

Возросший интерес к садоводству привел к росту затрат россиян на дачу и огород

В первом полугодии 2024 года траты россиян на товары для дачи, сада и огорода увеличились. Об этом стало известно из оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру» исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники» совместно с аналитическим центром «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выяснилось, что к этому привел рост интереса к дачному времяпровождению и садоводству. Спрос россиян постепенно сместился в сторону выращивания собственных овощей и фруктов, что повлекло за собой покупку рабочего инвентаря.

Средник чек на дачные товары в РФ за последнее время увеличился на 13 процентов, составив 3564 рубля. Количество приобретаемых товаров также выросло на 12 процентов — особенно это касается покупки семян. За первое полугодие 2024-го россияне стали покупать на 18 процентов больше упаковок с семенами, чем прежде. Это говорит о растущем интересе населения к выращиванию натуральных продуктов. На фоне этого траты на садовый и дачный инвентарь также выросли на восемь-девять процентов.

Помимо этого, рекордный рост в текущем году отметили в продаже раскладных походных столов — в этом году их продали на 39 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также все больше россиян в этом году интересуются садоводством, в связи с чем на 26 процентов вырос спрос на саженцы.

Проведенное исследование подтвердило растущий интерес россиян к садоводству и работам на даче. Популярность контента про сад и огород также выросла на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Совфеде одобрили трехлетний срок на освоение дачных участков. При этом правительство оставило за собой право устанавливать признаки неиспользования территории.