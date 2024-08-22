Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:46, 22 августа 2024Экономика

Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

Возросший интерес к садоводству привел к росту затрат россиян на дачу и огород

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В первом полугодии 2024 года траты россиян на товары для дачи, сада и огорода увеличились. Об этом стало известно из оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру» исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники» совместно с аналитическим центром «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выяснилось, что к этому привел рост интереса к дачному времяпровождению и садоводству. Спрос россиян постепенно сместился в сторону выращивания собственных овощей и фруктов, что повлекло за собой покупку рабочего инвентаря.

Средник чек на дачные товары в РФ за последнее время увеличился на 13 процентов, составив 3564 рубля. Количество приобретаемых товаров также выросло на 12 процентов — особенно это касается покупки семян. За первое полугодие 2024-го россияне стали покупать на 18 процентов больше упаковок с семенами, чем прежде. Это говорит о растущем интересе населения к выращиванию натуральных продуктов. На фоне этого траты на садовый и дачный инвентарь также выросли на восемь-девять процентов.

Помимо этого, рекордный рост в текущем году отметили в продаже раскладных походных столов — в этом году их продали на 39 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также все больше россиян в этом году интересуются садоводством, в связи с чем на 26 процентов вырос спрос на саженцы.

Проведенное исследование подтвердило растущий интерес россиян к садоводству и работам на даче. Популярность контента про сад и огород также выросла на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Совфеде одобрили трехлетний срок на освоение дачных участков. При этом правительство оставило за собой право устанавливать признаки неиспользования территории.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      Знаковый российский проект отложили из-за санкций

      В российском регионе братья-школьники ушли из дома в парикмахерскую и пропали

      В брюхе крокодила нашли съеденную женщину

      Банковские мошенники нашли новый способ заметать следы

      Чемезов рассказал об ОПК после завершения СВО

      НАТО развернет бронетанковую бригаду на границе с Россией

      Увеличение затрат россиян на дачу и огород объяснили

      Жена российского миллиардера снялась в крошечном бикини на яхте

      Россиянке полностью отрезало кисть за станком на ритуальном предприятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше