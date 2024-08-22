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14:21, 22 августа 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сожгли автомобиль военных

«Страна.ua»: в Новомосковске Днепропетровской области сожгли автомобиль военных

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Новомосковске в Днепропетровской области был сожжен автомобиль военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На кадрах, опубликованных изданием, показан сгоревший автомобиль с выбитыми стеклами. Имена поджигателей неизвестны.

Ранее автобус военных подожгли в Киеве. Имена поджигателей и подробности происшествия также неизвестны.

До этого на Украине задержали еще троих граждан за поджог автомобилей Вооруженных сил Украины. По мнению следователей, поджигатели якобы действовали по заданию российских спецслужб.

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      Илья Таксюр
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