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09:39, 21 августа 2024Бывший СССР

В Киеве подожгли автобус военных

«Страна.ua»: в Киеве подожгли автобус военных

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве на улице Урловской подожгли автобус военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах запечатлен охваченный огнем автомобиль. Имена поджигателей неизвестны, правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Днепре подожгли машину военнослужащего. Очевидцы возгорания сообщали о звуках, напоминающих хлопки.

До этого Служба безопасности Украины задержала шесть поджигателей автомобилей военных. Задержанным вменяют статьи Уголовного кодекса о диверсиях в условиях военного времени и препятствовании действий Вооруженных сил Украины, трем из них грозит пожизненное лишение свободы.

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      Илья Таксюр
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