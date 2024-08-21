«Страна.ua»: в Киеве подожгли автобус военных

В Киеве на улице Урловской подожгли автобус военных. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах запечатлен охваченный огнем автомобиль. Имена поджигателей неизвестны, правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Днепре подожгли машину военнослужащего. Очевидцы возгорания сообщали о звуках, напоминающих хлопки.

До этого Служба безопасности Украины задержала шесть поджигателей автомобилей военных. Задержанным вменяют статьи Уголовного кодекса о диверсиях в условиях военного времени и препятствовании действий Вооруженных сил Украины, трем из них грозит пожизненное лишение свободы.