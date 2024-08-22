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09:09, 22 августа 2024Бывший СССР

В Грузии пригрозили партии Саакашвили Нюрнбергским процессом

Глава Грузинской мечты пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом
Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Грузии глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский процесс для оппозиционной партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выборы должны стать Нюрнбергским процессом над партией Саакашвили, где народное большинство «вынесет правильный приговор этому единству, не имеющих родины, иностранной агентуры, готовой подписаться на все антигосударственные задания».

Ранее стало известно, что Иванишвили выступил на трибуне с бронированным стеклом. Вместе с ним выступал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и другие лидеры правящей партии, но они за бронированным стеклом не скрывались.

До этого «Грузинская мечта» призвала запретить партию Саакашвили. Решение о запрете затронет и партии, образовавшиеся в результате отделения от «Единого национального движения» или преобразования.

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      Илья Таксюр
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