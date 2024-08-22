В Москве в аквапарке вспыхнул пожар

На юго-востоке Москвы в аквапарке вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в аквапарке «Фэнтази» на юго-востоке Москвы, персонал из здания пришлось эвакуировать. Об этом рассказал РИА Новости одна из сотрудниц развлекательного учреждения.

Женщина отметила, что в момент происшествия посетителей в аквапарке не было.

В столичном главке МЧС России подчеркнули, что возгорание уже удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших не было.

До этого стало известно, что пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Рио» на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. Пламя распространилось по фасаду здания.

Позже выяснилось, что источник возгорания находился в фитнес-центре, который расположен в ТЦ. Информации о значительных повреждениях не поступало.

Еще раньше на востоке Москвы загорелось административное здание. В результате инцидента тогда никто не пострадал.