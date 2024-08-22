В РФБ отреагировали на заявление Колумбии о ненастоящей сборной на турнире в России

РФБ: матч с участием сборной Колумбии на Кубке Дружбы в Перми был легитимен

Российская федерация баскетбола (РФБ) отреагировала на заявление Федерации баскетбола Колумбии о ненастоящей сборной на Кубке Дружбы в Перми. Комментарий приводится на сайте организации.

В РФБ заявили, что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами. «Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире», — подчеркнуто в сообщении.

Ранее в Колумбии опровергли участие национальной сборной в Кубке Дружбы. В федерации отметили, что не получали от России приглашения на турнир и не давали формального разрешения представлять там страну ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе.

Накануне команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы местной «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53 в пользу хозяев.