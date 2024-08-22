Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:55, 22 августа 2024Наука и техника

В России подготовились к наращиванию производства Су-57

ОАК: КнААЗ ввел в эксплуатацию новые объекты для производства Су-57

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) ввел в эксплуатацию новые объекты, предназначенные для производства истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Подготовку к расширению производства приурочили к 90-летнему юбилею предприятия. Речь идет о введении в эксплуатацию корпуса отработки топливной системы и завершении первой очереди строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Планируется введение в строй ангара для отработки систем Су-57. «Наша задача — как можно быстрее ввести этот корпус в строй, поскольку следующим этапом планируется реконструкция уже существующего ангара по отработке систем самолетов», — сказал директор КнААЗ Александр Пекарш.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков пообещал, что проект российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата «Охотник», который выступит ведомым истребителя Су-57, будет выполнен в срок.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Темпы роста экономики США при Байдене и Трампе сравнили

      Россияне стали больше тратить на одну категорию товаров

      Предсказано подорожание некоторых видов рыбы

      Директором Александринского театра назначили телеведущего

      Запугивающие расправой аферисты похитили у российской пенсионерки 30 миллионов рублей

      В Госдуме отреагировали на планы Валерия Меладзе вернуться к выступлениям в России

      В российском мегаполисе отменили мероприятия в честь Дня города на фоне атак ВСУ

      Движение по Крымскому мосту приостановили почти на час

      В РФБ отреагировали на заявление Колумбии о ненастоящей сборной на турнире в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше