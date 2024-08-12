Проект ведомого Су-57 пообещали выполнить в срок

Ростех пообещал сдать БПЛА «Охотник» в ожидаемые Минобороны сроки

Проект российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», который выступит ведомым истребителя пятого поколения Су-57, будет выполнен в срок. Это в интервью телеканалу «Россия 24» пообещал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

По его словам, к настоящему времени все тестовые испытания БПЛА пройдены. «Полагаю, что в те сроки, которые мы себе отметили, и что от нас ждет Министерство обороны, — мы эту программу выполним», — сказал первый замгендиректора.

Артяков добавил, что аналогов «Охотнику» в мире практически нет, а Россия является новатором в создании подобных аппаратов.

В январе ТАСС со ссылкой на власти Новосибирской области сообщил, что во втором полугодии в регионе начнется серийный выпуск БПЛА «Охотник».

В апреле 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка утверждал, что серийное производство БПЛА «Охотник» планируется запустить в регионе через два года.