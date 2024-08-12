Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:24, 12 августа 2024Наука и техника

Проект ведомого Су-57 пообещали выполнить в срок

Ростех пообещал сдать БПЛА «Охотник» в ожидаемые Минобороны сроки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Проект российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», который выступит ведомым истребителя пятого поколения Су-57, будет выполнен в срок. Это в интервью телеканалу «Россия 24» пообещал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

По его словам, к настоящему времени все тестовые испытания БПЛА пройдены. «Полагаю, что в те сроки, которые мы себе отметили, и что от нас ждет Министерство обороны, — мы эту программу выполним», — сказал первый замгендиректора.

Артяков добавил, что аналогов «Охотнику» в мире практически нет, а Россия является новатором в создании подобных аппаратов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В январе ТАСС со ссылкой на власти Новосибирской области сообщил, что во втором полугодии в регионе начнется серийный выпуск БПЛА «Охотник».

В апреле 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка утверждал, что серийное производство БПЛА «Охотник» планируется запустить в регионе через два года.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      СКР сообщил об атаках ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области

      В России показали замену БТР-82А

      Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

      Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

      Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

      В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

      В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

      Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

      Москвичам рассказали о погоде в конце лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше