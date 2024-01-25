Россия в 2024 году начнет серийный выпуск тяжелых ударных БПЛА «Охотник»

Семка: Россия в 2024 году начнет серийный выпуск тяжелых ударных БПЛА «Охотник»

Во втором полугодии 2024 года в Новосибирске начнется серийный выпуск тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Охотник». Об этом со ссылкой на власти российского региона сообщает ТАСС.

«Финальная стадия испытаний. Я думаю, что вторая половина года — начало выпуска», — сказал на пресс-конференции в пресс-центре агентства вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

В ноябре в пресс-службе госкорпорации «Ростех» заявили, что в России создаются программы обучения для подготовки операторов тяжелых ударных БПЛА «Охотник».

В августе агентство со ссылкой на близкий к главному командованию Воздушно-космических сил России источник сообщило, что государственные испытания беспилотника планируют завершить до конца 2023 года.

В апреле 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка утверждал, что серийное производство БПЛА «Охотник» планируется запустить в регионе через два года.