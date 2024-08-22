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08:11, 22 августа 2024Путешествия

В российском аэропорту после атаки БПЛА задержали семь рейсов

В аэропорту Волгограда после атаки БПЛА задержали 7 рейсов

Фото: pixabay.com

Отправление и прибытие семи авиарейсов задерживается в аэропорту Волгограда после того отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПДА) Волгоградской области. Соответствующая информация отображена на онлайн-табло российского аэропорта.

Так, задержаны три рейса из Волгограда в Москву, один рейс в Пермь, а также три рейса из столицы в Волгоград. Прием и отправка самолетов ограничены.

Сообщения о попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром в Волгоградской области появились утром в четверг, 22 августа. Впоследствии губернатор Андрей Бочаров подтвердил факт попытки удара и сообщил о пожаре на объекте Минобороны, но не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Никто, предварительно, не пострадал.

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      Марина Совина
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