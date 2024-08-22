Винер оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2028

Винер предположила, что россиянам не дадут выступить на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оценила шансы россиян выступить на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе (США). Ее слова приводит РИА Новости.

Винер предположила, что россиянам не дадут принять участие в ОИ-2028. «Мы уже не выступали один раз в Америке. У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам», — вспомнила она.

Игры-1980 в Москве пропустили более 60 стран, в том числе США. Лос-Анджелес принимал Олимпиаду спустя четыре года, в 1984-м. Сборная СССР и ряд других социалистических стран бойкотировали турнир.

В летних Олимпийских играх-2024 в Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.