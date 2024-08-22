Кандидат в президенты Молдавии: вступление республики в НАТО приведет к войне

Вступление Молдавии в НАТО неизбежно приведет республику к войне. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля в своем Telegram-канале.

«Вступление в НАТО будет свидетельствовать о том, что наши политики готовят страну к возможному конфликту, настраивая против Российской Федерации и превращая Молдавию в "анти-Россию", что неизбежно может привести к войне», — написал политик.

По его словам, Молдавии стоит сохранять статус постоянного нейтралитета, который должен быть признан на международном уровне при помощи Европейского союза (ЕС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), а конфликт с Россией не входит в интересы страны.

Ранее Боля заявил, что альтернативой евроинтеграции в Молдавии может стать только возвращение к связям с СНГ через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Республика должна восстановить отношения с ЕАЭС и ее странами-участницами, традиционными союзниками республики.