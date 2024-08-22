Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 22 августа 2024Россия

ВСУ попытались прорвать границу в российском регионе

В Брянской области пресечены две попытки прорыва украинской ДРГ

Фото: Reuters

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в среду, 21 августа, попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области, атака пресечена. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Противнику было нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в районе стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба, добавил глава региона.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались прорвать российскую границу дважды. Отмечается, что часть диверсантов была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не начинаем юлить, как некоторые». Казахстан ответил на упрек Лукашенко в нечестном отношении к России

      Порномодель сбежала от «ужасных соседей» к оленям и лисам

      Россиянка побывала в Японии и раскрыла траты на поездку

      Российский губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны после падения дрона

      Захарова назвала требования Латвии к ВНЖ россиян русофобскими

      Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии

      Морпехи уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области

      В ГД внесут законопроект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

      Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в купальнике

      Клинтон на съезде демократов осмеял Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше