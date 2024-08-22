ВСУ попытались прорвать границу в российском регионе

В Брянской области пресечены две попытки прорыва украинской ДРГ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в среду, 21 августа, попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области, атака пресечена. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Противнику было нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в районе стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба, добавил глава региона.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались прорвать российскую границу дважды. Отмечается, что часть диверсантов была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.