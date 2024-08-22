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11:18, 22 августа 2024Силовые структуры

Задержанных в Крыму трех агентов Украины арестовали

В Крыму суд арестовал троих агентов Украины, участвовавших в диверсиях

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Крыму суд арестовал троих агентов украинской спецслужбы, участвовавших в диверсиях на полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

Они проходят подозреваемыми по статьям 281 («Диверсия») и 276 («Шпионаж») УК РФ. Злоумышленники уже дали признательные показания.

О задержании мужчин сообщалось ранее. Один из них — гражданин Молдавии. Он дал показания и предоставил координаты места, где спрятал самодельное взрывное устройство. Второй задержанный — россиянин. Он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку на Украине. Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и использовал его в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. Еще один задержанный гражданин России предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму и некоторые другие данные.

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