Захарова заявила об ожидании гневной отповеди ОБСЕ властям США

Захарова: власти США ждет гневная отповедь ОБСЕ за откат от демократии

Власти США ждет гневная отповедь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за откат от демократии на фоне предстоящих обысков у американских граждан, сотрудничающих с российскими СМИ. Об этом в Telegram заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что после приостановки участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ организация рискует стать политическим рудиментом.