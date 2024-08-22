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11:20, 22 августа 2024Мир

Захарова заявила об ожидании гневной отповеди ОБСЕ властям США

Захарова: власти США ждет гневная отповедь ОБСЕ за откат от демократии

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Власти США ждет гневная отповедь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за откат от демократии на фоне предстоящих обысков у американских граждан, сотрудничающих с российскими СМИ. Об этом в Telegram заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что после приостановки участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ организация рискует стать политическим рудиментом.

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