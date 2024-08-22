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11:43, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Журналисту российского издания отказали в аккредитации на Паралимпиаду в Париже

Корреспонденту РИА Новости отказали в аккредитации на Паралимпиаду в Париже

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости отказали в аккредитации на работу на Паралимпийских играх в Париже. Об этом агентство сообщило в Telegram.

Отмечается, что организаторы спортивного события объяснили отказ решением властей. Причины, по которым сотруднику РИА Новости не предоставили аккредитацию, не называются.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) прокомментировал недопуск российских журналистов к работе на мероприятии. Отмечалось, что это решение принял оргкомитет «Париж-2024» вместе с властями Франции.

В июле сообщалось, что Париж отказал в аккредитации российским журналистам на освещение Олимпийских игр. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что российских журналистов не пустили на Олимпиаду из-за подозрений в шпионаже.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября в Париже. В спортивном событии в нейтральном статусе будут участвовать 90 атлетов из России.

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      Мария Большакова
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