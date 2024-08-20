МПК прокомментировал недопуск российских журналистов на Паралимпиаду

МПК: решение о недопуске российских журналистов принял оргкомитет Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет (МПК) прокомментировал недопуск российских журналистов на Паралимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает РБК.

В МПК заявили, что решение принял оргкомитет «Париж-2024», работающий с французскими властями. Они подчеркнули, что именно французская сторона отвечает за аккредитации и принимает окончательные решения по этому вопросу.

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» покажет соревнования Паралимпиады с участием российских спортсменов. При этом Олимпийские игры 2024 года на российском федеральном ТВ не транслировалась.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. 90 российских атлетов допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.