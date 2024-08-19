В ПКР назвали число допущенных до Паралимпиады-2024 в Париже россиян

Глава ПКР Павел Рожков заявил, что до Паралимпиады-2024 допустили 90 россиян

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал число представителей страны, допущенных до участия в летней Паралимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, до турнира допустили 90 атлетов. «До конца неясно по четверым спортсменам. Они все прошли проверку на нейтральность, но возникли вопросы, работаем с посольством, с Международным паралимпийским комитетом, чтобы получить ответ», — добавил Рожков.

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» покажет паралимпийские соревнования с участием российских спортсменов. При этом Олимпиада 2024 года на российском федеральном ТВ не транслировалась.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Россияне допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.