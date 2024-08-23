20-летний приговор красноярскому бизнесмену Быкову признали законным

Кассация подтвердила 20-летний приговор красноярскому бизнесмену Быкову

Кассационный суд признал законным 20-летний приговор, назначенный красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, которого правоохранительные органы считают криминальным авторитетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Рассмотрев жалобы осужденного и его адвокатов с доводами о невиновности, нарушении прав, необъективности и предвзятости следствия, судебная инстанция не нашла оснований для изменения либо отмены приговора.

20 лет заключения Быкову назначили по совокупности трех уголовных дел — за организацию и подстрекательство к расправе над авторитетом Владимиром Филипповым в 1998 году и бизнесменом Андреем Неколовым в начале 2000-х, ликвидацию в 1994 году двоих членов своей преступной группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Быков отрицает свою вину в этих преступлениях.