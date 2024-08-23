Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 23 августа 2024Мир

В Турции заявили о желании Зеленского втянуть Анкару в конфликт

Сельчук Эренерол: Украина пытается давлением на УПЦ впутать Анкару в конфликт

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Анкаре необходимо признать украинских дипломатов персонами нон грата. «Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны».

Парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ 20 августа. В соответствии с ним общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У США остались вопросы о целях и задачах ВСУ в Курской области. Что хочет узнать у Киева Вашингтон?

      Мужчинам рассказали о неочевидных признаках проблем с фертильностью

      Появился шанс поселиться рядом с меккой битломанов

      Порномодель рассказала об отношении к женоненавистникам

      В США назвали ошибкой нападение ВСУ на Курскую область

      В США допустили выделение нового пакета помощи Украине

      Квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали

      Посол России прокомментировал инициативу Орбана по Украине

      Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

      Apple надолго отложила выпуск складных гаджетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше