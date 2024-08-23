В Турции заявили о желании Зеленского втянуть Анкару в конфликт

Сельчук Эренерол: Украина пытается давлением на УПЦ впутать Анкару в конфликт

Глава Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Анкаре необходимо признать украинских дипломатов персонами нон грата. «Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны».

Парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ 20 августа. В соответствии с ним общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.