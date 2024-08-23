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17:16, 23 августа 2024Спорт

Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

Рапопорт назвал шуткой обещание расстрелять «Урал» за невыход в РПЛ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба «Урал» за невыход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит Odds.ru.

Чиновник назвал свое высказывание шуткой. «У нас с президентом "Урала" Григорием Ивановым все в порядке. Безусловно, есть особенности у Первой лиги, в основном это связанно с полями. Уверены, что все будет хорошо», — добавил он.

Ранее Рапопорт говорил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу «Уралу» вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Иначе расстрел», — подчеркнул он.

После шести матчей «Урал» занимает второе место в Первой лиге, набрав 13 очков. Лидирует тульский «Арсенал», в активе которого 14 очков. Екатеринбургская команда в прошлом сезоне впервые с 2013 года вылетела из РПЛ.

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      Алексей Гусев
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