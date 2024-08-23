Доктор Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал привычку, которая может снизить риск развития геморроя. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В программе врач спросил у зрительницы, влияет ли отказ от туалетной бумаги в пользу гигиенического душа на вероятность появления геморроя. Женщина ответила отрицательно. Однако Мясников заверил, что на самом деле такая привычка снижает риск возникновения этого заболевания.

Ранее проктолог Бадма Башанкаев назвал ошибкой отказ россиян от душа после похода в туалет. Он заявил, что душ очищает лучше, чем многослойная туалетная бумага.

До этого врачи Елена Малышева и Андрей Продеус предупредили россиян об опасности туалетной бумаги. Врачи заявили, что не следует покупать бумагу с содержанием триклозана, влияющей на работу щитовидной железы.