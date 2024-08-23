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06:39, 23 августа 2024Наука и техника

iPhone сломали с помощью четырех символов

Названы четыре символа, с помощью которых можно сломать iPhone

Фото: Unsplash

Энтузиасты нашли способ на время вывести из строя любой iPhone. Первым об этом рассказал специалист по безопасности под ником kpwn в своем Mastodon.

По словам kpwn, чтобы ненадолго «сломать» операционную систему смартфона Apple, нужно перейти в раздел «Библиотека приложений» на главном экране, ввести четыре символа «""::» (две кавычки и два двоеточия) и нажать «Ввод». После этого устройство может перезагрузиться или отключиться. Корреспондент «Ленты.ру» подтвердил, что названные kpwn символы действительно на время могут вывести смартфон Apple из строя.

Обративший на проблему автор предостерег пользователей от ввода определенных символов на iPhone. Изучивший неполадку исследователь iOS Райан Сторц в интервью изданию TechCrunch заявил, что проблема не грозит безопасности операционной системе смартфона. Его коллега Патрик Уордл подтвердил, что баг никак не связан с какими-либо уязвимостями.

Журналисты TechCrunch запросили комментарий у Apple, но в компании проигнорировали обращение. По мнению авторов медиа, специалисты корпорации должны исправить баг системы в ближайшее время.

В конце августа американские пользователи смартфонов рассказали, что побудит их к покупке нового iPhone. В первую очередь потребители отметили, что рассмотрят возможность приобрести флагман, если он будет стоить дешевле 1000 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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