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20:41, 23 августа 2024Силовые структуры

ФСБ ликвидировала ячейку «Свидетелей Иеговы» в российском регионе

В Ярославле организатору ячейки «Свидетелей Иеговы» дали 2,5 года условно

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Ярославле сотрудники ФСБ ликвидировали местную ячейку религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и осудили ее организатора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Андрея Глазова признали виновным по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ и приговорили к 2,5 года лишения свободы условно. Ему также запретили посещать массовые мероприятия, в том числе религиозные, и участвовать в них.

По данным ведомства, с марта 2019 года участники запрещенной организации под руководством осужденного проводили религиозные выступления и богослужения с использованием экстремистских материалов. Кроме того, они пропагандировали запрещенные учения.

Ранее росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ изъяли экстремистскую литературу из схрона в Донецкой народной республике. Там лежала литература и видеоматериалы «Свидетелей Иеговы» — все материалы были уничтожены.

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