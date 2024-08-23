Умное кольцо Samsung оказалось невозможно отремонтировать

iFixit: умное кольцо Samsung невозможно отремонтировать, не сломав его

Умное кольцо Samsung Galaxy Ring вряд ли прослужит пользователю больше двух лет. К такому выводу пришли специалисты проекта iFixit.

Участники iFixit, изучающие ремонтопригодность гаджетов, оценили первое умное кольцо Samsung. Специалисты попытались аккуратно разобрать носимый девайс, но не смогли добраться до внутренностей, не сломав гаджет. По их словам, аксессуар за 400 долларов невозможно отремонтировать из-за сложной конструкции устройства.

«Кольцо на 100 процентов одноразовое, как и недавно выпущенные Samsung наушники Buds 3», — заявили эксперты. По их словам, проблема связана с литий-ионным аккумулятором, который рассчитан на 400 циклов перезарядки, или около двух лет работы. Так как кольцо очень сложно отремонтировать и заменить батарею, спустя два года его придется выбросить.

При этом по своей сути смарт-кольцо Samsung назвали достаточно простым устройством. «Нет ничего плохого в простоте, но есть что-то плохое в неремонтопригодности», — подчеркнули эксперты iFixit.

При этом специалисты проекта отметили, что не только Galaxy Ring имеет «одноразовую» конструкцию — такая проблема наблюдается у большинства умных колец.

Ранее журналисты издания The Elec рассказали, что корпорация Samsung запланировала выпуск еще одного складного смартфона до конца года. Им окажется Galaxy Z Fold 6 Slim, который получит корпус из титана.