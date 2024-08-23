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15:33, 23 августа 2024Из жизни

Гиена откусила руку семилетнему мальчику в зоопарке

В Камеруне гиена набросилась на школьника в зоопарке и откусила ему руку

Фото: Unsplash

В зоопарке города Яунде, Камерун, гиена набросилась на школьника. Об этом пишет Cameroon News Agency.

Дикое животное атаковало семилетнего Карлсона Бэйлона еще в конце мая, когда он пришел в зоопарк вместе с друзьями. В какой-то момент гиена сумела выбраться из вольера, подкралась к мальчику и откусила ему руку. Несмотря на тяжелую травму, Бэйлон добежал до дома. Родители сразу же отвезли мальчика в больницу, где ему сделали срочную операцию.

Расследование выявило, что вольер с гиенами был оснащен оградой, которая не отвечала требованиям безопасности. Кроме того, рядом с вольером не было ни одного сотрудника зоопарка, который следил бы за опасными животными.

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История Бэйлона вызвала широкий общественный резонанс, так как в Камеруне он не мог получить надлежащую помощь с протезированием. В конце августа мальчику решил помочь основатель благотворительного фонда Avi Sivan Abraham Foundation (ASAF) Эран Моас. Он собрал 50 тысяч долларов США, чтобы отправить Бэйлона в индийский город Хайдарабад. Там врачи изготовят подходящий протез. Кроме того, мальчик и его семья получат необходимую психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Кении гиена набросилась на женщину. Спасти пострадавшую не удалось.

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      Никита Савин
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