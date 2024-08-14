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20:26, 14 августа 2024Из жизни

Гиена растерзала возвращавшуюся домой с рынка женщину

В Кении гиена напала на женщину, которая возвращалась домой с рынка

Фото: Robbie Cheadle / Unsplash

Женщина из Кении стала жертвой гиены. Об этом пишет The Star.

Трагедия произошла в округе Киямбу, недалеко от города Джужа, утром 7 августа. 52-летняя Нэнси Ньоки, которая торговала уличной едой в поселке, возвращалась домой с рынка, чтобы сделать заготовки на день. В этот момент на нее напала гиена. Хищник растерзал женщину, ее останки позже нашли возле дороги.

Ньокки стала пятой жертвой гиен в этой местности за последнее время. Полиция и Департамент по охране окружающей среды сформировали несколько групп для поиска и отлова напавшей гиены. В округе также были расставлены капканы и ловушки, чтобы поймать как можно больше гиен и релоцировать их подальше от человеческого жилья.

Местные жители считают, что в нападениях виноваты пустующие шахты поблизости. Власти и шахтеры не занимаются оставшимися после добычи туннелями и карьерами и не контролируют растительность в этих местах. Все эти факторы создают идеальные условия для хищников, которые часто забредают в эти края из национальных парков.

Кенийцы, живущие около Джуджи, считают действия властей недостаточными. Они также опасаются, что с началом учебного года по дороге в школу от атак гиен могут пострадать дети.

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Ранее сообщалось, что 77-летний фермер из Кении получил серьезные травмы после нападения гиены в собственном доме. Мужчина пытался спасти своих коз и был атакован животным.

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      Антонина Черташ
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