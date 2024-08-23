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21:01, 23 августа 2024Бывший СССР

Глава Киргизии раскритиковал руководство Нацбанка

Президент Киргизии Жапаров объявил выговор главе Нацбанка Тургунбаеву
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров раскритиковал руководство Национального банка за неэффективную финансовую политику. Лидер республики объявил выговор главе организации Мелису Тургунбаеву и уволил двух его заместителей, сообщает в Telegram издание «Sputnik Кыргызстан».

«Заместитель [Тургунбаева] Манас Жакыпов уволен в связи с утратой доверия, другой заместитель, Кайып Куленбеков, освобожден от должности по собственному желанию», — говорится в публикации.

Отмечается, что топ-менеджмент Нацбанка не справился с контролем за волатильностью курса национальной валюты.

Ранее Жапаров обратился к странам Центральной Азии с призывом поддержать кандидатуру Киргизии в члены Совета Безопасности ООН.

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      Глеб Палехов
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