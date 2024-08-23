Глава Киргизии раскритиковал руководство Нацбанка

Президент Киргизии Жапаров объявил выговор главе Нацбанка Тургунбаеву

Президент Киргизии Садыр Жапаров раскритиковал руководство Национального банка за неэффективную финансовую политику. Лидер республики объявил выговор главе организации Мелису Тургунбаеву и уволил двух его заместителей, сообщает в Telegram издание «Sputnik Кыргызстан».

«Заместитель [Тургунбаева] Манас Жакыпов уволен в связи с утратой доверия, другой заместитель, Кайып Куленбеков, освобожден от должности по собственному желанию», — говорится в публикации.

Отмечается, что топ-менеджмент Нацбанка не справился с контролем за волатильностью курса национальной валюты.

Ранее Жапаров обратился к странам Центральной Азии с призывом поддержать кандидатуру Киргизии в члены Совета Безопасности ООН.