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00:10, 23 августа 2024Наука и техника

Игра Half-Life 2 получит обновление в честь юбилея

Game Rant: Valve представит юбилейное издание Half-Life 2 в честь 20-летия

Скриншот: Игра Half-Life 2

Студия Valve должна представить новое издание видеоигры Half-Life 2 до конца года. На это обратил внимание портал Game Rant.

Упоминание о том, что Valve выпустит крупное обновление для игры, обнаружили в базе данных Steam участники сообщества. По мнению геймеров, студия готовит юбилейное издание тайтла, который в этом году отметит 20-летие. Half-Life 2, которую многие пользователи считают одной из самых легендарных видеоигр, вышла 16 ноября 2004 года.

По словам журналистов издания, подобные игры, как Half-Life 2, редко получают обновления. Однако факт, что слухи о выходе крупного апдейта появились незадолго до годовщины, авторы считают одним из доказательств, что Valve представит «что-то особенное».

Также в материале говорится, что к 25-летнему юбилею оригинальной Half-Life, который отмечали в 2023 году, Valve выпустила глобальное обновление. Игра получила графические и технические улучшения, новые карты и персонажей, поддержку портативной приставки SteamDeck.

В августе журналисты издания GameSpot нашли в сети намеки на то, что студия Valve может выпустить Half-Life 3. По информации инсайдеров, работа над невыпущенной игрой продолжалась несколько лет.

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      Андрей Ставицкий
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