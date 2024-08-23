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19:57, 23 августа 2024Спорт

Игрок клуба РПЛ рассказал о совмещении работы на заводе с футбольной карьерой

Футболист Пальцев рассказал о совмещении работы на заводе с карьерой игрока
Валентин Пальцев (слева)

Валентин Пальцев (слева). Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о том, как совмещал футбольную карьеру с работой на заводе. Его слова приводит «Советский спорт».

Игрок клуба РПЛ отметил, что это было в 2019 году в Богородске Нижегородской области во время выступлений за местный «Спартак». «В чем заключалась работа? Ничего сверхъестественного. Есть утренние смены, есть ночные. Ты приезжаешь, и тебя распределяют либо на станок, либо на разгрузку машин. Это неофициальная работа, без трудовой книжки и всех формальностей», — рассказал Пальцев.

Футболист добавил, что в «Спартаке» получал минимальную зарплату. У опытных игроков, по его словам, она доходила до 40-50 тысяч рублей в месяц.

В нынешнем сезоне Пальцев провел пять матчей в РПЛ. 23-летний игрок не отметился результативными действиями.

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      Алексей Гусев
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