Киану Ривз заключил контракт с хоккейным клубом

Актер Ривз подписал однодневный контракт с хоккейным клубом «Виндзор Спитфайрс»

Актер Киану Ривз подписал контракт с канадским клубом «Виндзор Спитфайрс» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Об этом сообщается на сайте команды.

Между сторонами было заключено однодневное благотворительное соглашение. Джерси актера и копия его контракта будут проданы на аукционе, 100 процентов выручки с которого пойдут в пользу Канадской ассоциации психического здоровья Виндзор-Эссекс.

«Мы так гордимся тем, что Киану наконец-то в нашей команде. Если он будет хотя бы наполовину таким вратарем, каким был в "Молодой крови", мы должны преуспеть в этом сезоне», — отмечается в заявлении.

59-летний Ривз известен ролями в фильмах «Матрица» и «Джон Уик». В школьные годы он играл в хоккей на позиции вратаря, однако завершил карьеру из-за травмы.