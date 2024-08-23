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11:41, 23 августа 2024Наука и техника

Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

Китай на ракете Long March 7A запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

Фото: Du Xinxin / XinHua / Globallookpress.com

На ракете Long March 7A запущен коммуникационный спутник ChinaSat-4A. Об этом сообщает SpaceNews.

Старт носителя с космическим аппаратом состоялся 22 августа в 15:25 по московскому времени с китайского космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. «Спутник успешно вышел на заданную орбиту, пусковая миссия прошла полностью успешно», — заявило агентство «Синьхуа», отметив, что ChinaSat-4A сможет «предоставлять пользователям услуги передачи голоса, данных, радио и телевидения».

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Разработала спутник Китайская академия космических технологий.

Ранее издание сообщило, что китайские аппараты DRO-A и B успешно вышли на дальнюю ретроградную окололунную орбиту, несмотря на ранее наблюдавшиеся проблемы при запуске этих спутников.

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      Иван Потапов
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