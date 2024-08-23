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14:25, 23 августа 2024Наука и техника

Китайские спутники вышли на орбиту Луны

SCMP: китайские спутники вывели на орбиту Луны после неудачного запуска

Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com

Китайские специалисты вывели спутники DRO-A и DRO-B на окололунную ретроградную орбиту после запуска, который признали неудачным из-за проблем с разгонным блоком. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Источник издания в Академии наук Китая сообщил, что аппараты вывели на орбиту путем многократного запуска их двигателей в серии «перигейных толчков» в наиболее близкой к Земле точке. Это позволило увеличить скорость спутников.

Отмечается, что сейчас спутники находятся на высокой круговой орбите Луны и двигаются в противоположном ее вращению направлении. Спутники DRO-A и DRO-B будут использовать для тестирования технологий лазерной навигации и хронометрирования.

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Ракета-носитель CZ-2C с аппаратами DRO-A, DRO-B и разгонным блоком Yuanzheng-1S стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань 13 марта. Спустя сутки космическое агентство КНР сообщило, что аппараты не смогли выйти на заданную окололунную орбиту.

Ранее в августе издание ArsTechnica писало, что Китай начал запуск группировки Qianfan, выступающей аналогом спутниковой системы Starlink.

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      Даниил Иринин
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