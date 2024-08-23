Квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали

Суд в Ульяновске арестовал квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Это предполагает запрет на продажу и другие виды сделок с недвижимостью. Речь идет о квартире в Ульяновске площадью 63 квадратных метра. Кадастровая стоимость объекта — 1,8 миллиона рублей.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

Через четыре дня ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян, гражданина Армении и двух украинцев, причастных к транспортировке взрывчатки. Они отрицают свою вину в совершении теракта.